PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 15 août Ligue 1

Notre pronostic : Lens gagne face à Saint-Etienne et les deux équipes marquent (3.80)

Menés par Lorient la semaine dernière, les Stéphanois ont eu chaud avant que Khazri ne permette aux Verts de recoller au score et d’obtenir le nul (1-1). Cela reste une contre-performance pour l’équipe de Claude Puel qui a connu une saison très difficile en 2020-2021 avec un maintien acquis dans les dernières journées. Aujourd’hui elle se déplace chez le dernier 7e de Ligue 1. Le Racing Club de Lens aurait pu jouer l’Europe mais a craqué dans les derniers matches pour échouer à un point de Rennes et de la Ligue Europa Conférence. Une déception pour Lens qui a affiché un très beau football. Lors de la première journée, les Sang-et-Or ont fait nul (1-1) à Rennes. Je pense qu’ils vont s’imposer aujourd’hui. Saint-Etienne est capable de marquer avec un Khazri retrouvé. Je vous conseille donc de miser sur Lens et les deux équipes qui marquent pour une cote de folie (3.80) !

L’autre option :

Clermont s’impose face à Troyes et les deux équipes marquent (4.00)

Cote totale des deux paris de folie : 15.20