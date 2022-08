PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 15 août – Série A - Italie

Notre pronostic : la Juventus bat Sassuolo, les deux équipes marquent et moins de 5,5 buts (3.30)

La Série A a débuté ce week-end, la Juventus devra faire mieux que la saison dernière où elle a terminé 4e du championnat. Alors oui, les Turinois se sont qualifiés pour la Ligue des Champions, mais c’était le titre qui était visé. La préparation a été très moyenne avec des défaites contre l’Atletico de Madrid et le Real, un nul face à Barcelone et une victoire contre Guadalajara. Sassuolo a déjà lancé sa saison en Coupe d’Italie avec une élimination à Modène. Sur les sept derniers affrontements entre ces deux équipes, la Juve s’est imposée quatre fois, pour deux nuls et un succès de Sassuolo. A chaque rencontre les deux équipes ont marqué. Je m’attends donc à une victoire de la Juventus avec des buts de chaque côté mais moins de six pour un MYMATCH à 3.30 !

Pariez sur Juventus – Sassuolo ici !

Les autres options :

Naples gagne sur la pelouse de l’Hellas Vérone et les deux équipes marquent (3.55)

Bilbao bat Majorque et les deux équipes marquent (3.80)

L’Atletico Madrid gagne à Getafe par un but d’écart (3.15)

Saint-Etienne gagne par un but d’écart sur la pelouse de QRM (3.45)

Cote totale des cinq paris de folie : 483.79