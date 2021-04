PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 15 avril Ligue Europa

Notre pronostic : match nul entre l’AS Rome et l’Ajax Amsterdam (3.75)

C’est un coup que je vous propose de tenter pour cette rencontre qui est certainement la plus alléchante de ces quarts de finale. Les Romains se sont imposés à l’extérieur au match aller (1-2). Belle victoire pour la Roma qui a fait un grand pas vers les demi-finales. Mais attention, on connaît le tempérament offensif de l’Ajax qui ne va rien lâcher et va tout tenter. Depuis le 12 décembre, le leader du championnat néerlandais n’a donc perdu qu’une seule rencontre et leur dernière défaite hors de leur base date du 1er décembre contre Liverpool (1-0). Rien n’est fait pour la Louve qui part quand même avec cet avantage des deux buts marqués à l’extérieur pour la qualification. On risque d’avoir un très beau match entre deux équipes du même niveau. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un nul entre ces deux clubs pour une très belle cote de 3.75 !

