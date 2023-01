PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 15 janvier – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Newcastle bat Fulham et les deux équipes marquent (3.05)

Ce match du haut de tableau de Premier League nous promet un beau spectacle ! Newcastle a connu deux semaines un peu plus compliquées sans pour autant inquiéter. Les Magpies ont concédé deux résultats nuls en championnat et ont surtout vu Manchester United leur subtiliser provisoirement la 3e place hier. La victoire est donc obligatoire cet après-midi. Et les joueurs d’Eddie Howe peuvent s’appuyer sur leurs performances à domicile, alors qu’ils sont toujours invaincus sur leur pelouse. Il faudra toutefois se méfier de Fulham, qui a gagné ses quatre derniers matches dans l’élite, en plus d’un succès en FA Cup la semaine dernière. L’attaque londonienne est notamment portée par un Aleksandar Mitrovic en grande forme, le Serbe ayant trouvé le chemin des filets à onze reprises ! Je vois tout de même Newcastle l’emporter avec les deux équipes qui marquent.

Les autres options :

Le PSG gagne à Rennes et les deux équipes marquent (2.90)

Arsenal bat Tottenham et les deux équipes marquent (3.70)

L’AS Rome bat la Fiorentina et les deux équipes marquent (4.10)

Cote totale des quatre paris de folie : 134.18