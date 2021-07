PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 15 juillet Copa Libertadores

Notre pronostic : victoire de l’Internacional contre l’Olimpia Asuncion et les deux équipes marquent (4.20)

Suite des huitièmes de finale de la Copa Libertadores avec cette rencontre entre deux équipes qui se connaissent bien. Elles se sont affrontées tout récemment, en mai, en phase de groupe de la compétition. Le club brésilien s’est imposé par deux fois. Un petit succès à l’extérieur (0-1) après avoir atomisé son adversaire à domicile (6-1). La période n’est pas bonne pour l’Internacional qui n’a plus gagné depuis cinq rencontres. Cependant le championnat brésilien est à un autre niveau que celui du Paraguay. L’Olimpia Asuncion n’a plus joué depuis un mois et demi mais reste sur trois beaux succès avec douze buts inscrits. Je pense qu’ils vont marquer cette nuit mais l’Internacional me paraît plus armé, dispute actuellement la Serie A brésilienne et donc les joueurs ont du rythme. Je les vois s’imposer. Un pari de folie coté à 4.20 !

