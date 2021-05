PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 15 mai Ligue 2 – France

Notre pronostic : Caen gagne face à Clermont (3.10)

C’est pari très risqué que je vous propose avec cette rencontre. Clermont, à moins d’une catastrophe, sera en Ligue 1 la saison prochaine même en cas de défaite. Actuellement 2e, les joueurs Clermontois pourrait voir Toulouse revenir au même nombre de points en cas de revers, mais ils possèdent une différence de buts de +37 contre +29 pour Toulouse. Le matelas est assez confortable pour voir venir. Caen a beaucoup plus de pression car il faut un résultat positif. Une victoire permettrait aux Caennais de se sauver directement et de conserver leur place en Ligue 2. Un match nul et ils devront espérer que Chambly ne gagne pas à Paris. C’est pourquoi je pense que la motivation du Stade Malherbe pourrait faire la différence et lui permettre de remporter cette rencontre qu’il démarre comme outsider. Un risque coté à 3.10 !

