PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 16 avril Premier League – Angleterre

Notre pronostic: match nul entre Everton et Tottenham (3.40)

Duel à priori équilibré entre Everton (8e) et Tottenham (7e) ce soir en Premier League ! Les Toffees sont bien meilleurs en déplacement (30 points) qu’à Goodsion Park (18 points) et les Spurs ont pris un point de plus hors de leurs bases qu’à Londres. En 2021, les hommes de Carlo Ancelotti ne se sont imposés qu’une fois huit sur leur pelouse, contre Southampton, pour deux nuls et cinq défaites. De leur côté, ceux de José Mourinho ont chuté quatre fois sur sept à l’extérieur. Enfin, Everton et Tottenham se sont affrontés le 10 février en Coupe pour un match hyper spectaculaire (4-4). Pour toutes ces raisons, il ne serait pas si fou que cela d’envisager un nouveau score de parité qui pourrait vous permettre de largement tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

L’autre option :

Nul entre Lille et Montpellier

Cote totale pour les deux paris de folie : 13.60

