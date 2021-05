PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 16 mai Ligue 1 – France

Notre pronostic : Monaco s’impose face à Rennes, les deux équipes marquent avec un but de Ben Yedder (4.70)

Je vous propose un joli combiné pour cette rencontre entre deux clubs qui jouent l’Europe. Les Monégasques, 3e, espèrent évidemment une qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. L’année 2021 est quasi parfaite pour eux avec seulement deux défaites. Attention tout de même à Lyon qui n’est qu’à un point derrière. Qualifiés en finale de la Coupe de France, les joueurs de la Principauté visent un titre certes mais ne pourront pas se relâcher en championnat. Le dernier match a été compliqué à Reims avec une petite victoire (0-1). Les Rennais, eux, visent la 5e voire la 6e place qualificatives, respectivement, pour la Ligue Europa et la Conference Europa League. Le match nul face au PSG la semaine dernière a permis de prendre un très bon point dans ce sprint final. Il faudra faire pareil ce soir même si cela me paraît compliqué. Monaco viendra avec de la motivation. Je pense qu’on pourrait voir une belle rencontre avec des buts de chaque coté. Evidemment lorsqu’on pense à un buteur monégasque on imagine Ben Yedder. Le Français est en feu avec huit réalisations sur ses neuf derniers matches disputés. Un combiné de folie qui pourrait vous permettre de multiplier votre mise par 4.70 !

