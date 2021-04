PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 17 avril Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic: match nul entre Wolfsburg et le Bayern (3.90)

Direction l’Allemagne pour le pari de folie qui pourrait vous permettre de quadrupler votre mise ! Le Bayern, leader de Bundesliga, vient de prendre un gros coup sur la tête en se faisant sortir de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain en ¼ de finale. Privés de Lewandowski, Süle, Goretzka, Tolisso et Douglas Costa, les Bavarois n’auront pas la tâche facile à Wolfsburg, 3e du championnat. N’oubliez pas que le VfL est toujours invaincu à domicile cette saison (9 victoires et 6 nuls) et pourra une nouvelle fois compter sur son buteur néerlandais Wout Weghorst, auteur de 18 buts (dont 4 en cinq matches) pour défier le futur champion d’Allemagne handicapé par les blessures. Pour toutes ces raisons… banco sur le nul coté à 3.90 !

Fiabilité : 35 %

L’autre option :

Nul entre Mönchengladbach et Francfort (3.40)

Doublé de Milik contre Lorient (10.00)

Cote totale pour les trois paris de folie : 132.60

