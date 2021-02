PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 17 février Ligue des Champions

Notre pronostic : victoire de Séville et les deux équipes marquent (3.95) !

Match très intéressant à suivre ce soir avec cet autre huitième de finale aller. Séville accueille Dortmund. Les Sévillans sont en forme comme en témoigne cette victoire contre Barcelone en Coupe du Roi (2-0). Ils restent d'ailleurs sur neuf succès consécutifs toutes compétitions confondues et n'ont perdu qu'une seule rencontre depuis le 8 décembre, c'était sur la pelouse du leader l'Atletico Madrid (2-0). Avec En Nesyri en pleine bourre, l'attaque fait peur. Le Marocain a inscrit 13 buts en 22 matches cette saison. En Ligue des Champions, le FC Séville a terminé deuxième de son groupe derrière Chelsea. En face c'est un petit Dortmund qui vient en Espagne. Sur ses six derniers matches de Bundesliga, le BVB n'a remporté qu'une seule rencontre. Triste période donc pour le Borussia qui doit faire face à de nombreuses blessures. Ce soir, Burki, Delaney, Hazard, Meunier, Piszczek, Schmelzer, Witsel et Zagadou sont absents. La liste est longue donc et c'est pourquoi je vois Séville en profiter. Avec un Haaland qui adore la LDC, je pense que les deux équipes marqueront dans cette rencontre. Un pari risqué qui pourrait vous permettre de presque quadrupler votre mise.

