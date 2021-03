PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 17 mars Ligue des Champions

Notre pronostic : qualification de l’Atletico Madrid sur la pelouse de Chelsea (3.95) !

C’est un pari très risqué que je vous propose pour cette rencontre qui va être très tendue. Après sa victoire sur terrain neutre au match grâce à un but d’anthologie d’Olivier Giroud, Chelsea part avec un avantage (0-1). Thomas Tuchel, depuis son arrivée, a fait de la défense des Blues une composante essentielle aux bons résultats. Elle a réalisé un clean-sheet lors de dix de ses douze matches en tant que coach pour seulement deux petits buts encaissés. C’est impressionnant ! Ce n’est peut-être pas spectaculaire mais terriblement efficace avec aucune défaite. Le club londonien a donc pu se remettre en selle en championnat et remporter une victoire étriquée lors du match aller en LDC. Défaite malheureuse donc pour Diego Simeone qui doit faire attention. Après un début de saison extraordinaire, les Colchoneros semblaient s’envoler vers le titre en Liga mais depuis le début de l’année civile, le rythme est moins bon et le Barça n’est plus qu’à quatre points. Nul doute qu’avec un entraîneur comme Simeone, les joueurs vont être surmotivés pour cette rencontre. Je pense que la qualification est jouable puis la cote est très intéressante et pourrait vous permettre de quadrupler votre mise ! Je crois que c’est un risque à prendre.

