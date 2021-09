PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 17 septembre – Premier League

Notre pronostic: Leeds s’impose à Newcastle et les deux équipes marquent (3.50)

Duel de mal classés ce soir en ouverture de la 5e journée de Premier League entre Newcastle et Leeds United ! Si les Peacocks sont 17e, il faut cependant noter que leur calendrier était difficile puisqu’ils ont dû jouer à Manchester (1-5), à Burnley (1-1), contre Everton (2-2) et contre Liverpool (0-3). Hormis face au Reds, les hommes de Marcelo Bielsa ont toujours inscrit au moins un but. Comme les Magpies sont dans une situation encore plus compliquée avec seulement un point sur douze possibles en affrontant des clubs d’un niveau inférieur, hormis Manchester United, je ne serais pas étonné que Leeds signe son premier succès de la saison ce soir à Saint-James Park. Et comme c’est la spécialité des Peacocks, je propose de faire grimper la cote en ajoutant les deux équipes qui marquent (3.50).

Fiabilité : 35 %

