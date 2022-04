PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 18 avril – Championship – Angleterre

Notre pronostic : Sheffield gagne à Bristol et les deux équipes marquent (3.45)

6e avant cette journée, Sheffield ne peut pas se louper à Bristol. Cette place est synonyme de barrage et les Blades possèdent deux points d’avance sur Middlesbrough avec un match en plus. Il faut donc l’emporter pour ne pas non plus se laisser se propager cette spirale négative. Sheffield reste sur une défaite et un nul lors des deux dernières journées. Bristol est seulement 18e mais n’a plus rien à jouer avec un maintien déjà assuré à quatre rencontres de la fin de saison. Je pense que le Sheffield United pourrait donc en profiter et s’imposer à l’extérieur. Je vois tout de même des buts de part et d’autre dans ce duel pour une cote de 3.45 !

