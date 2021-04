PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 18 avril Ligue 1 – France

Notre pronostic: match nul entre Brest et Lens (3.25).

Match plus équilibré qu’on ne l’imagine ce dimanche en Ligue 1 entre Brest et Lens. Le 16e qui accueille le 5e du classement. Mais attention le club breton semble toujours aussi dangereux lorsqu’il évolue à la maison. Il n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers matches à domicile. C’était le 19 février dernier contre Lyon (3-2). Je suis convaincu que cette équipe vendra une nouvelle fois chèrement sa peau. Les Lensois viennent eux de se relancer en s’imposant assez facilement contre Lorient (4-1) grâce notamment à des buts d’Arnaud Kalimuendo ou encore Gaël Kakuta. Mais depuis le début de l’année cette équipe a déjà concédé le nul à Angers (2-2), à Reims (1-1) ou encore à Nantes (1-1). Cela montre bien qu’elle est capable de vite douter! C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre Brest et Lens!

Les autres options :

Cote totale pour les sept paris de folie: 3975.54

