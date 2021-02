PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 18 février Ligue Europa

Notre pronostic : match nul entre la Real Sociedad et Manchester United et les deux équipes marquent (3.90) !

C’est un risque que je vous propose de prendre pour cette rencontre entre la Real Sociedad et Manchester United qui aura lieu sur terrain neutre à Turin. Les Espagnols jouent bien, que ce soit en championnat où ils occupent une belle 5e place ou en Ligue Europa où ils ont arraché la 2e place de leur groupe derrière Naples. Ils restent sur deux victoires consécutives. Les Mancuniens, eux, ont été reversés après une 3e place en Ligue des Champions derrière le Paris Saint-Germain et Leipzig. C’est une déconvenue pour une équipe qui était en tête après les trois premières journées et qui jouait sa qualification lors du dernier match contre le club allemand avant de s’incliner (3-2). Reste à voir si la Ligue Europa est un réel objectif pour MU bien placé en Premier League. C’est pourquoi je vois bien la Sociedad tenir le nul à Turin face à ce Manchester avec, pourquoi pas, les deux équipes qui marquent (3.90) !

Pariez sur R.Sociedad - Man.United ici !