PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 18 janvier - Supercoupe d'Italie

Notre pronostic : pas de vainqueur dans le temps réglementaire entre l'Inter et l'AC Milan (3.35) !

Magnifique finale de la Supercoupe d'Italie entre les deux clubs de Milan en Arabie Saoudite. En prenant en compte l'état de forme, on peut se dire que l'Inter est favorite : trois victoires et un nul sur les quatre dernières rencontres alors qu'en face l'AC Milan n'a gagné qu'un seul de ses quatre matches depuis la reprise. Malgré tout, le contexte sera différent, c'est une finale et les confrontations récentes prouvent qu'aucun des deux clubs ne se dégage : 2 victoires de chaque côté et un nul sur les cinq derniers derbys. Mon conseil sur cette affiche : miser sur un score de parité à l'issue du temps réglementaire (3.35) ! Fiabilité : 32%

Pariez sur AC Milan - Inter ici