PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 18 juillet Allsvenskan - Suède

Notre pronostic : victoire de l'AIK Stockholm face à Kalmar et les deux équipes marquent (4.10)

Le championnat suédois en est à sa onzième journée. A ce stade de la compétition les deux clubs sont bien classés malgré un état de forme moyen. L'AIK Stockholm est 5e avec neuf points de retard sur le leader Malmo mais deux matches en moins. Les résultats sont en dents de scie et il faudra trouver plus de régularité pour bien figurer. Kalmar est 7e avec trois points de retard sur son adversaire du jour. Les joueurs restent sur une défaite frustrante (2-3) face à Hacken. Même si je ne les vois pas s'imposer, je pense qu'ils vont poser des problèmes à Stockholm. Je pense que le club de la capitale va s'imposer mais les deux équipes vont marquer. Un pari très intéressant pour plus que quadrupler la mise (4.10) !

L'autre option :

Randers gagne contre le Veyle BK et les deux équipes marquent (4.20)

Cote totale des deux paris de folie : 17.22