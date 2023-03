PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 18 mars – Liga – Espagne

Notre pronostic : l’Atlético Madrid bat Valence et les deux équipes marquent (3.80)

L'Atlético doit continuer sur sa lancée. Après une première partie de saison compliquée, les Colchoneros ont repris du poil de la bête en 2023, n'ayant plus perdu en Liga depuis plus de deux mois. Ils sont notamment redevenus souverains à domicile, avec 10 points pris sur les quatre derniers matches au Wanda Metropolitano. Ce regain de forme est notamment dû au retour d'Antoine Griezmann à son meilleur niveau après sa Coupe du Monde impressionnante. Cela n'annonce rien de bon pour Valence qui a perdu ses cinq dernières rencontres en déplacement. Les joueurs de Ruben Baraja luttent pour leur survie en Liga et sont donc dans l'obligation de résultats. S'ils pourraient trouver le chemin des filets ce soir, la marche risque tout de même d'être trop haute contre un tel adversaire.

