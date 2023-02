PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 19 février – Ligue 1

Notre pronostic : Lille ne perd pas à Paris et plus de 2,5 but dans le match (4.10)

C’est le choc à suivre de cette 24e journée et cela pourrait être historique si le PSG venait à perdre pour la quatrième fois d’affilée, toutes compétitions confondues. Cela n’est plus arrivé depuis les mois de décembre et novembre 2000 où Paris avait perdu contre Monaco, La Corogne, Rennes, Sedan et Galatasaray. Si Lille venait à s’imposer, ce serait un coup de tonnerre énorme et cela n’est pas impossible. Les Lillois vont bien avec deux victoires consécutives et une seule défaite depuis la reprise. A l’aller ils avaient pris une grosse claque en s’inclinant 7-1. Je pense qu’ils vont se rattraper en ne perdant pas et je vois des buts dans cette rencontre pour plus que quadrupler la mise.

Pariez sur PSG – Lille ici !

Les autres options :

Match nul entre Toulouse et Marseille (3.80)

Le Bayer Leverkusen bat Mayence et les deux équipes marquent (3.30)

Tottenham bat West Ham par un but d’écart exactement (3.50)

L’Atletico de Madrid bat Bilbao par un but d’écart exactement (3.40)

Cote totale des cinq paris de folie : 611.83