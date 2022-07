PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 19 juillet - Tour préliminaire Ligue des Champions

Notre pronostic : le PFC Ludogorets bat le Shamrock Rovers et les deux équipes marquent (3.50)

C'est une affiche entre deux équipes en grande forme ! Le PFC Ludogorets a parfaitement entamé sa saison en remportant ses quatre premiers matches. Difficile mais solide vainqueur de Sutjeska au tour précédent, le tenant du titre Bulgare s'est, de plus, déjà installé à la première place de son championnat à l’issue de la deuxième journée, alors qu'il a remporté les onze exercices précédents. Intraitable à domicile, il n'a perdu qu'une seule de ses treize réceptions en 2022. De bon augure avant d'affronter une équipe du Shamrock Rovers elle aussi en grande forme. Le leader de l’élite irlandaise est, en effet, très bien parti pour conserver son titre. Après avoir écarté assez facilement le Hibernians FC lors du premier tour, cette confrontation sera toutefois beaucoup plus difficile à aborder face à un adversaire habitué des phases de qualifications européennes. Je vois donc le PFC Ludogorets gagner et les deux équipes marquer au cours de cette première manche (3.50).

Les autres options :

L'Atlético Tucuman bat le Club Atlético Sarmiento et les deux équipes marquent (4.50)

Le Racing Club bat Arsenal de Sarandi et les deux équipes marquent (3.90)

Cote totale des trois paris de folie : 61.43