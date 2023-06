PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 19 juin - Euro Qualifications

Notre pronostic : la Suisse bat la Roumanie par un but d'écart (3.20)

Voilà une rencontre qui s’annonce plus serrée que les cotes ne laissent penser. La Suisse occupe la première place du groupe I, avec deux points d’avance sur son adversaire du soir. Mais si la Nati a cartonné contre la Biélorussie (5-0) et Israël (3-0), elle s’est faite peur sur la pelouse de l’adversaire le plus abordable du groupe, Andorre (succès 2-1). La fatigue se fait probablement ressentir et la réception de la Roumanie n’annonce pas une balade de santé. Car si les Roumains sont moins impressionnants, ils assurent l’essentiel et se retrouvent donc dans la possibilité de chiper cette première place aux coéquipiers de Manuel Akanji. Au cours d’un match qui pourrait bien être équilibré, les Suisses pourraient finalement obtenir un succès par la plus petite des marges.

