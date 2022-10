PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 19 octobre - Premier League

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Manchester et Tottenham (3.55) !

Rencontre très attendue à Old Trafford ce soir entre Red Devils et Spurs ! Tottenham est l'équipe de Premier League la plus en forme actuellement : quatre victoires sur les cinq dernières journées. Manchester United a bien redressé la barre également avec dix points pris en cinq matches et une cinquième place en championnat. Etonnamment, MU est une bête noire pour pour les Londoniens : les Mancuniens ont remporté les trois dernières confrontations. Cependant, les joueurs d'Antonio Conte peuvent s'appuyer sur un très bon bilan à l'extérieur depuis la reprise : une seule défaite concédée sur la pelouse du leader Arsenal. Compte tenu des états de forme et des cotes proposées, je vous conseille de miser sur un score de parité (3.55) !

Autres options :

Nul entre Valladolid et Vigo (3.30)

Nul entre Bournemouth et Southampton (3.30)

