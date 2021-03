PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 1e avril Liga 2 – Espagne

Notre pronostic: Majorque bat Leganes par un but d’écart (3.40)

Coleader avec l’Espanyol de Barcelone (61 points chacun), Majorque n’a pas droit à l’erreur ce soir contre Leganes (5e) après trois matches sans victoire (nul face à Oviedo et défaites à Fuenlabrada et à Gijon) sous peine de voir les Catalans se détacher en tête du championnat, voire Almeria (3e à une longueur des deux premiers) lui chiper la deuxième place synonyme de montée directe en Liga. Les joueurs des Baléares, déjà vainqueurs 1-0 à Leganes le 12 décembre 2020, risquent de souffrir contre un candidat aux barrages d’accession en Liga mais devraient cependant s’imposer une nouvelle fois. C’est la raison pour laquelle je vous propose de parier sur une victoire des Majorquins par un but d’écart, comme à l’aller. Si c’est le cas, vous triplerez largement votre mise.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Saragosse bat Cartagena sans encaisser de but (3.05)

Saragosse bat Cartagena 1-0 (5.40)

Cote totale pour les trois paris de folie : 18.36

