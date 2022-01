PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 1er février – Ligue 2

Notre pronostic : 0-0 ou 1-1 entre Pau et Nîmes (3.70)

Nîmes est plutôt dans une bonne passe depuis le mois de Novembre. En Ligue 2, les Crocos ont remporté cinq rencontres pour deux défaites. Cela leur a permis de complètement se relancer dans ce championnat. Les Nîmois sont 8e avec sept points d’avance sur la zone rouge et huit de retard sur le top 5. Ils restent d’ailleurs sur deux beaux succès en 2022 à Dijon et contre Valenciennes. Pau aussi est invaincu depuis le début du mois avec un succès contre Rodez et un bon nul à Toulouse. Après trois défaites de rang, les Palois se sont donc faits du bien en prenant ces quatre points. Les voilà 10e au classement. A domicile, ils sont très bons avec quatre victoires lors des cinq dernières réceptions. Je me dis donc que le Pau FC ne va pas perdre au Nouste Camp. Vu la bonne forme nîmoise je tenterais le coup du match nul. Pour faire encore plus grimper la cote je miserais sur le 0-0 ou le 1-1 (3.70) !

