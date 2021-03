PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 1er Mars Premier League – Angleterre

Notre pronostic: match nul entre Everton et Southampton (3.45).

Match plus équilibré qu’on ne l’imagine ce lundi en Angleterre avec Everton qui reçoit Southampton. Les Tofffees semblent en effet toujours aussi irréguliers. Ils sont capables de battre Liverpool (2-0) et la semaine précédente de s’incliner contre Fulham (2-0). Mais cette équipe arrive toujours à se montrer dangereuse dans le secteur offensif avec Richarlison ou encore James Rodriguez. L’ancien monégasque a déjà marqué 5 buts et délivré 4 passes décisives cette saison. Attention quand même aux Saints qui sont capables d’un coup d’éclat. Comme ce fut le cas le week-end dernier contre Chelsea (1-1) avec un but de Takumi Minamino. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Everton et Southampton!

