PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 1er septembre – Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : match nul entre la Russie et la Croatie et les deux équipes marquent (3.90)

C’est un pari assez risqué que je vous propose pour cette très belle rencontre à suivre à Moscou. En juin, les Russes ont été très décevants. Après une Coupe du Monde réussie chez eux, on attendait mieux d’eux et ils n’ont remporté qu’un match. C’était face à la Finlande (1-0). Lors des deux autres rencontres de leur poule, ils ont coulé que ce soit face à la Belgique (3-0) ou au Danemark (4-1). La Croatie, elle, est montée crescendo à l’Euro. Après une défaite d’entrée face à l’Angleterre (1-0), les Croates ont obtenu un nul contre la République Tchèque (1-1) avant de s’imposer (3-1) face aux Ecossais. En huitième de finale contre l'Espagne, les coéquipiers de Modric sont même parvenus à égaliser à la toute fin du temps réglementaire avent de craquer en prolongations et de perdre (5-3). Là encore, je pense que les deux sélections se valent. A la Coupe du Monde, elles étaient allées jusqu’aux tirs au but (2-2) avant la Croatie ne passe en demi-finale. Je vois un très beau match ce soir encore. C’est pourquoi je vous propose ce combiné très intéressant pour presque quadrupler la mise (3.90) !

