PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 2 juillet – ATP Wimbledon

Notre pronostic : Gasquet bat Van De Zandschulp (3.00)

Richard Gasquet ne cesse de surprendre. A trente-six ans, le Français semble retrouver son meilleur niveau et confirme qu'il affectionne particulièrement le gazon. S'il a déjà passé six heures sur les courts, ses victoires face à Sousa et McDonald nous confirment que le physique suit aussi bien que le mental. De nouveau outsider aujourd'hui, le Biterrois a toutes les capacités nécessaires pour réaliser l'exploit. Car il affronte un Botic Van De Zandschulp également en forme. Après s'être montré expéditif contre Feliciano Lopez, le Néerlandais s'est offert le scalp d'Emil Ruusuvuori en quatre sets. Très sérieux sans pour autant être impressionnant, il pourrait toutefois souffrir face à la technique de son adversaire. Je miserais donc sur le succès de Gasquet. Un pari de folie qui vous permet de tripler la mise.

Pariez sur Gasquet – Van De Zandschulp ici !

Les autres options :

Kyrgios bat Tsitsipas et au moins 41 jeux (3.00)

Nadal bat Sonego en quatre sets (3.35)

Tan bat Boulter (2.90)

Cote totale des quatre paris de folie : 87.44