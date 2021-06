PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 2 juin ATP Roland-Garros

Notre pronostic : victoire de John Isner et plus de 41,5 jeux face à Krajinovic (3.30)

C’est un joli coup que je vous propose de tenter pour le début du 2e tour aujourd’hui à Roland-Garros. John Isner s’en est sorti en trois manches pour son premier match Porte d’Auteuil contre son compatriote Sam Querrey. Les conditions de jeu sont idéales pour le gros serveur Américain avec une terre rapide et des balles qui avantagent les gros cogneurs. A Madrid, Isner avait réalisé un beau parcours en atteignant les quarts de finale en éliminant notamment Rublev et Bautista. Krajinovic, lui, n’a pas été transcendant sur ocre cette année et ne compte pas un tableau de chasse très reluisant sur cette surface. Au 1er tour il a éliminé Marterer sans perdre un set. Demain les conditions seront plus lourdes avec une météo qui va changer. Les nuages couvriront le ciel parisien et c’est pourquoi John Isner pourrait être un peu gêné. Je le vois quand même s’imposer mais dans une rencontre accrochée. C’est pour cela que je vous conseille de miser sur son succès avec plus de 41,5 jeux pour plus que tripler votre mise !

Pariez sur Krajinovic – Isner ici !

Les autres options :

Cinq sets entre Djere et Kecmanovic (3.00)

Cinq sets entre Opelka et Munar (3.00)

Victoire de Medvedev en quatre sets face à Paul (3.55)

Cote totale des trois paris de folie : 105.44