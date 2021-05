PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 2 mai Ligue 1 - France

Notre pronostic : victoire de Montpellier face à Saint-Etienne et les deux équipes marquent (3.95)

Les rêves d’Europe se sont dissipés pour Montpellier après la défaite à Nice (3-1). 8e avant ce week-end les Montpelliérains voudront tout donner pour bien finir la saison. Lors de la dernière journée, l’arrière-garde avait été désastreuse sans Hilton ni Pedro Mendes. Il faudra se montrer plus solide aujourd’hui pour, pourquoi pas, retrouver la victoire. Les Stéphanois, 14e, doivent gagner des points pour assurer leur maintien. La saison est très compliquée pour les Verts qui restent d’ailleurs sur deux défaites consécutives contre le PSG (3-2) et face à Brest (1-2). Il faut donc se méfier des équipes derrière au classement pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans cette dernière ligne droite. Je pense que le MHSC reste plus fort, notamment grâce au duo d’attaque composé de Laborde et de Delort. C’est pourquoi je partirais sur la victoire à domicile du club héraultais. Je vois également les deux équipes marquer. Khazri est en feu pour l’ASSE et pourrait profiter de la fébrilité défensive montpelliéraine. Un beau combiné coté à 3.95.

Pariez sur Montpellier – Saint-Etienne ici !

Les autres options :

Match nul entre Monaco et Lyon (3.70)

Match nul entre Man. United et Liverpool (3.50)

Cote totale des trois paris de folie : 51.15