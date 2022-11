PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 2 novembre - Ligue des champions

Notre pronostic: match nul le Shakhtar Donetsk et Leipzig (4.20)

Les bookmakers ont dû oublier qu'une victoire du Shakhtar ce soir à Varsovie enverrait directement les Ukrainiens en 1/8 de finale de la Ligue des champions. N'oublions pas que les joueurs de Donetsk s'étaient imposés à l'aller à Leipzig sur le score de 4 buts à 1 et que ni le Celtic (1-1) ni le Real (1-1) n'ont réussi à s'imposer en Pologne, sur terrain neutre. Dans ces conditions, parier sur un score de parité n'est finalement pas si fou que cela et vous permettrait de quadrupler votre mise si j'ai vu juste. Si Leipzig ne s'était pas réveillé depuis le 1e octobre après un début de saison catastrophique, j'aurais même sérieusement envisager un défaite des Allemands (5.00). En effet, le Red Bull est invaincu depuis un mois toute compétition confondue: 7 victoires et 2 nuls (1-1 à Mayence et 3-3 à Augsburg). Alors banco sur un partage de points!

Fiabilité : 35 %

Les autres options:

