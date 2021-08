PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 20 août - Jupiler Pro League - Belgique

Notre pronostic: Ostende s'impose sur la pelouse du Standard de Liège (3.10)

Le Standard de Liège n'a toujours pas réussi à s'imposer à domicile: nul contre Genk (1-1) et surtout défaite (5-2) face à Antwerp ! Pas vraiment rassurant avant d'accueillir Ostende (2e de Jupiler League) qui compte une défaite en ouverture puis trois victoires consécutives dont deux en déplacement: 4-3 à Genk et 3-2 à Seraing. Par ailleurs, ces deux clubs se sont affrontés à deux reprises en mai et l'issue a toujours été favorable au KVO: 6-2 à Ostende et 3-1 à Liège ! Le Sénégalais Makhtar Gueye (3 réalisations en 4 journées) et le Français Thierry Ambrose (2) risquent de faire des dégâts dans la défense Liégeoise qui a déjà encaissé sept buts en quatre rencontres. Pour toutes ces raisons, je vous propose de miser sur un succès de l'outsider à l'extérieur pour une jolie cote de 3.10.

Fiabilité: 70 %

Les autres options:

Nul entre Arouca et Famalicao (3.05)

Nul entre Kayserispor et Adana Demirspor (3.00)

Cote totale des trois paris de folie: 28.37

