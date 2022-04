PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 20 avril - Ligue 1

Notre pronostic: match nul entre Brest - Lyon (4.00)

En trois mois, Lyon (8e) n'a remporté qu'un seul match à l'extérieur (4-1 à Lorient) mais a chuté à Monaco et à concédé le nul à Lens, à Reims et à Strasbourg. L'OL, très irrégulier, a du mal à enchaîner les victoires en Ligue 1. Les Lyonnais ne sont parvenus à remporter au moins deux matches de suite qu'à deux reprises cette saison, en septembre et en janvier. Par ailleurs, lors des dix dernières confrontations face au Stade Brestois, 70 % se sont terminées sur un score de parité, quelque soit le stade ou la compétition ! Enfin, à l'aller, Lyonnais et Brestois s'étaient séparés dos à dos au Groupama Stadium (1-1). Un scénario similaire en Bretagne ne me surprendrait pas du tout... et vous permettrait de quadrupler votre mise. Pas si fou finalement !

Fiabilité : 30 %

Les autres options :

Troyes bat Clermont 1-0 (6.50)

Nul entre Strasbourg et Rennes (3.40)

Nul entre Bordeaux et St Etienne (3.40)

Marseille bat Nantes par un but d'écart (3.35)

Cote totale pour les neuf paris sûrs: 1007

