PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 20 avril Ligue 2 - France

Notre pronostic : match nul entre Pau et Auxerre et les deux équipes marquent (3.80)

Auxerre peut toujours rêver d’un retour en Ligue 1 ! Les Auxerrois sont 6e, à seulement deux points de la 5e place et du premier barragiste, le Paris FC. Ce rêve peut devenir réel s’ils gardent cette bonne série de six matches sans défaite. Sur ces rencontres il y a quatre nuls. Une très bonne dynamique mais qui est encore plus impressionnante pour les Palois qui n’ont plus perdu depuis sept journées avec 15 points pris sur 21 possibles. Grâce à cela, Pau s’est extirpé de la zone de relégation mais ne possède que deux longueurs d’avance sur le 18e. Il ne faut pas se relâcher. Les deux clubs marquent beaucoup en ce moment et c’est pourquoi je tenterais le match nul avec des buts de chaque côté. Un pari de folie pour une très belle cote de 3.80 !



L’autre option :



Nul et les deux équipes marquent entre le Paris FC et Clermont (3.80)



Cote totale des deux paris de folie : 14.44