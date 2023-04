PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 20 avril – Ligue Europa ¼ de finale

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Sporting et la Juventus (3.25)

Tombeurs de Nantes et de Fribourg lors des deux tours précédents en Ligue Europa, les « Bianconeri » doivent éviter la défaite sur la pelouse du Sporting pour atteindre le dernier carré de la compétition. C’est devenu leur objectif principal pour valider leur billet pour la prochaine Ligue des champions. En effet, la Juventus compte neuf longueurs de retard sur le Milan A (4e) et la mission sera compliquée via la Série A. Et comme je vous le disais récemment, quand les Italiens voyagent après avoir remporté le match aller à domicile 1-0, ils savent généralement préserver leur petit avantage. Cela s’est vérifié pour le Milan AC face à Tottenham (1-0 et 0-0) et Naples (1-0 et 1-1) en LDC mais aussi pour l’Inter en 1/8 de finale face à Porto (1-0 et 0-0). Face à Fribourg en 1/8 de finale, la Juve avait gagné 1-0 à Turin avant de s’imposer 2-0 en Allemagne. Le Sporting, tenu en échec par Mydtjylland (1-1) et Arsenal (2-2) au stade José Alvalade en 1/16 et en 1/8 de finale sans que cela ne l’empêche de se qualifier, aura sûrement du mal contre les Italiens. Ce soir, un score de parité n’aurait finalement rien de vraiment fou et vous permettrait de tripler votre mise.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nice bat Bâle et les deux équipes marquent (3.10)

L’Union St Gilloise bat Leverkusen (3.70)

Cote totale pour les trois paris de folie : 37.28

