PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 20 février – Ligue 1

Notre pronostic : match nul entre Saint-Etienne et Strasbourg et les deux équipes marquent (4.10)

Voilà une rencontre particulièrement intéressante ! L’AS Saint-Etienne est sur un nuage en ce moment. Condamnés par tous il y a encore quelques semaines, les voilà totalement relancés dans la course au maintien après trois victoires consécutives. Pascal Dupraz a su redonner confiance à ses joueurs qui montrent aujourd’hui bien plus de caractère sur le terrain. De bonne augure avant d’affronter un RC Strasbourg lui aussi en pleine forme ! Les Alsaciens ont remporté sept de leurs neuf derniers matches de championnat et foncent vers un podium auquel ils peuvent croire. Cette équipe possède une armada offensive impressionnante qui lui permet, même lorsqu’elle est malmenée, de s’en sortir. Cette opposition promet d’être belle. C’est pourquoi je miserais sur un résultat nul avec les deux équipes qui marquent (4.10).

