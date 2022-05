PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 20 mai - Liga - Espagne

Notre pronostic: le Real Madrid concède le nul face au Betis Séville (4.40)

Le Real, déjà champion d'Espagne, n'a qu'une obsession... la finale de la Ligue des champions de samedi prochain face à Liverpool au Stade de France. Le Betis, déjà qualifié pour l'Europe n'a plus rien à jouer mais ne se présentera pas dans la capitale en victime. C'est donc un match "amical" qui se disputera ce soir au Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti avait mis au repos Benzema, Modric et Courtois le week-end dernier à Cadix et devrait logiquement faire encore tourner son effectif aujourd'hui. Le trio absent en Andalousie pourrait avoir un peu de temps de jeu ce soir mais d'autre joueurs importants seront forcément préservés en vue de la Ligue des champions. L'intensité de cette rencontre ne sera pas à son maximum et l'ont pourrait assister à un match ouvert avec des buts. Dans ces conditions, je vous propose un joli pari de folie: le nul à 4.00, voire le 2-2 à 10.00. A vous de voir !

Fiabilité : 25 %

