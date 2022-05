PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 21 mai - Ligue 1

Notre pronostic: nul entre Lille et Rennes (4.00)

J38. Lille (10e) n'a plus rien à jouer... mais joue le jeu, comme en témoigne sa victoire à Nice (3-1) le week-end dernier. Rennes (4e) a besoin d'un point pour être sûr de conserver sa place qualificative pour la Ligue Europa mais peut espérer mieux en cas de succès au Stade Pierre Mauroy si Marseille ou Monaco s'incline ce soir. Dans ce cas, les Bretons finiraient 3e. Pour se qualifier directement pour la phase de poule de la Ligue des champions, ils devront non seulement gagner dans le Nord et espérer les défaites de Monaco ET de Marseille: beaucoup moins probable ! Le Stade Rennais déteste les voyages à Lille (une seule victoire lors de ses quatorze dernières visites) et éprouve des difficultés hors de ses bases (11e au classement à l'extérieur). Ses deux récentes défaites à Strasbourg et à Nantes le prouvent. Alors envisager un score de parité n'a pour moi rien d'incongru. Si j'ai raison, vous multiplierez votre mise par 4 !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Lens et Monaco (4.00)

Marseille bat Strasbourg par un but d'écart (3.75)

Nice gagne à Reims par un but d'écart (3.60)

Nul entre Nantes et St Etienne (3.60)

Cote totale pour les quatre paris de folie du jour: 777.60

Pariez sur Lille - Rennes ici