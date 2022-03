PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 20 mars – Ligue 1

Notre pronostic : match nul entre Bordeaux et Montpellier (3.60)

Je vous propose de miser sur une grosse cote pour ce match entre deux équipes qui ne vont pas bien. Les Bordelais sont évidemment en grandes difficultés en championnat avec une 20e place et ont trois points de retard sur le barragiste et quatre sur le premier non-relégable. Les Girondins restent sur deux défaites de suite et n’ont plus gagné depuis six rencontres. C’est catastrophique et il ne faut plus perdre de points en cette fin de saison. Les Montpelliérains sont dans le dur aussi avec une victoire, un nul et quatre revers sur leurs derniers matches. Alors qu’ils jouaient l’Europe, cela s’éloigne de plus en plus. Dans une rencontre qui sera très tendue, je pense que les deux clubs pourraient se quitter sur un nul très bien coté (3.60) !

Les autres options :

Match nul entre Monaco et le PSG (3.90)

Le Betis Séville gagne chez le Celta Vigo (3.10)

Le Real Madrid bat le FC Barcelone et les deux équipes marquent (3.25)

Cote totale des quatre paris de folie : 141.45