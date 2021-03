PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 20 mars Premier League - Angleterre

Notre pronostic: nul entre Brighton et Newcastle (3.50)

C’est la cote du nul qui est complètement folle ! Comment Brighton (16e) peut-il être autant favori (1.68) face à Newcastle (17e) alors que les Seagulls n’ont remporté qu’une rencontre sur quatorze sur leur pelouse cette saison, pour sept nuls et six défaites ? Le club du sud de l’Angleterre détient par ailleurs le record du nombre de partages de points (11) à égalité avec Fulham. De leur côté, les Magpies viennent d’aligner trois nuls de suite (contre Wolverhampton, sur la pelouse de West Bromwich Albion et face à Aston Villa). Dans la lutte pour le maintien, les deux clubs penseront avant tout à ne pas perdre pour garder une petite avance sur les Cottagers, premiers relégables. Dans ces conditions, il me semble assez judicieux de miser sur un nouveau score de parité de Brighton, ce qui pourrait vous permettre de largement tripler. Finalement, ce pari n’a rien de fou !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Marseille gagne à Nice et Milik marque (4.10)

Nul entre Nancy et Clermont (3.25)

Delaine (Metz) marque contre Rennes (10.00)

Cote totale pour les quatre paris de folie : 466.37

