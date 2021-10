PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 20 octobre - Ligue des champions

Notre pronostic: Man. Utd bat l'Atalanta par un but d'écart (3.65)

Défaite à domicile contre Aston Villa (1-0), nul face à Everton (1-1) et revers à Leicester (4-2) ! Man. Utd traverse actuellement une période délicate et l'entraîneur norvégien Ole-Gunnar Solsjker pourrait se retrouver en danger si son équipe ne parvient pas à s'imposer face à l'Atalanta ce soir. Battu d'entrée à Berne en Ligue des champions (2-1), MU a eu très chaud contre Villarreal mais Cristiano Ronaldo a sauvé les siens en inscrivant le but de la victoire (2-1) dans les arrêts de jeu. Avec un tel phénomène, les Red Devils peuvent s'en sortir face aux Bergamasques mais j'imagine pour eux un scénario compliqué. Même si l'Atalanta est moins impressionnante que lors des deux dernières saisons, elle reste efficace en attaque, notamment à l'extérieur. Pour toutes ces raisons, je vous propose une petite victoire des Anglais, sûrement avec les deux équipes qui marquent. Un 2-1 voire un 3-2 ne m'étonnerait pas.

Fiabilité: 35 %

Les autres options:

Séville gagne à Lille par un but d'écart (3.50)

0-0 entre les Young Boys et Villarreal (11.00)

La Juventus s'impose à Saint-Pétersbourg et les deux équipes marquent (4.00)

Cote totale des quatre paris de folie: 562.10

Pariez sur Man. Utd - Atalanta ici