PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 21 avril Liga - Espagne

Notre pronostic : match nul et les deux équipes marquent entre le Betis Séville et l’Athletic Bilbao (3.95)

La saison du Betis est très bonne. Les Sévillans pointent à la 6e place du championnat et sont pour l’instant qualifiés pour la nouvelle compétition : l’Europa Conférence League. Cependant les joueurs peuvent encore viser plus haut avec un petit point de retard sur la 5e place qualificative pour la Ligue Europa occupée par Villarreal. Cette lutte à trois avec la Real Sociedad, qui a un point de retard sur le Betis, promet d’être très intéressante. Cependant le club de Séville patine depuis trois rencontres en enchaînant les résultats nuls. C’est exactement la même dynamique pour Bilbao qui est sur une série de quatre scores de parité de suite. Le club basque n’a plus grand-chose à jouer mais doit quand-même assurer son maintien. C’est pourquoi je pense que les deux équipes vont se neutraliser mais je vois des buts dans la rencontre pour presque quadrupler votre mise (3.95) !



Pariez sur Betis Séville – Athletic Bilbao ici !



L’autre option :



Match nul et les deux équipes marquent entre le Werder et Mayence (3.95)



Cote totale des deux paris de folie : 15.60