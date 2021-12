PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 21 décembre – Liga - Espagne

Notre pronostic : le FC Séville bat le FC Barcelone et les deux équipes marquent (4.30)

Très belle rencontre à suivre ce soir en Espagne. Le FC Barcelone réalise une première partie de saison très difficile avec une 7e place au classement avec un bilan de sept victoires, six nuls et quatre défaites. C’est évidemment bien loin de ce l’on est en droit d’attendre d’un monument comme le Barça qui s’est quand même ressaisi avec un succès face à Elche. Les Blaugranas menaient deux buts à zéro avant de se faire rejoindre au score. Ils se sont ensuite imposés en fin de match grâce à Nico. Méfiance donc pour le Barça qui a dix points de retard sur son adversaire du soir. Le FC Séville est 2e et peut revenir à trois points du Real en cas de succès. S’ils y arrivent, ce serait une quatrième victoire de suite. Je pense que les Sévillans en sont largement capables et je miserais donc sur Séville. On devrait voir des buts dans cette rencontre. Un pari de folie coté à 4.30 !

