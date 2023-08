PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 22 août - Ligue des Champions

Mon pronostic : pas de vainqueur entre les Glasgow Rangers et le PSV Eindhoven (3.35) !

C'est l'affiche la plus intéressante des barrages de Ligue des Champions ! Les Glasgow Rangers, qui viennent de sortir le Servette, affrontent le PSV Eindhoven, vainqueur de Sturm Graz lors du tour précédent. Ces deux équipes misent beaucoup sur une qualification pour la phase de poule et vont jouer cette double confrontation à fond. Les Rangers semblent encore perfectibles en ce début de saison : seulement trois points pris en deux journées du championnat d'Ecosse. Le PSV, de son côté, a remporté ses cinq matches officiels disputés avec treize buts marqués et seulement trois encaissés. Je vous conseille donc de tenter un coup de folie sur ce match aller : pas de vainqueur entre Glasgow et Eindhoven à l'Ibrox Stadium (3.35) ! Fiabilité : 30%

Pariez sur Rangers - PSV ici