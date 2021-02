PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 22 février Jupiler Pro League - Belgique

Notre pronostic : victoire de Bruges et but de Thomas Henry (5.70) !

C’est un pari très risqué que je vous propose pour cette rencontre en Belgique. Le Club Bruges, leader du championnat, est grandissime favori dans ce duel face à Louvain. C’est donc un pari à priori sûr de miser sur lui d'autant qu'il reste sur huit victoires de rang en championnat. Autant dire que Bruges s'envole vers la 1ère place mais pour gonfler cette cote, je vous propose de parier sur le but d’un attaquant adverse, ce qui est souvent un bon moyen de gagner plus. Thomas Henry, passé par Nantes ou encore Chambly, réalise une saison exceptionnelle et est le grand artisan de la 7e place de son club, promu l’été dernier, avec 19 buts et 4 passes décisives. Le Français est même le meilleur buteur tricolore d’Europe, rien que ça. C’est pourquoi je le vois marquer même si son équipe s’incline. Une cote énorme de 5.70 !

Pariez sur Bruges - Louvain ici !