PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 22 février – Süper Lig – Turquie

Notre pronostic : l’Istanbul Basaksehir bat le Konyaspor et les deux équipes marquent (4.20)

Un sentiment de revanche. Battu lors de la phase aller chez le Konyaspor, l’Istanbul Basaksehir cherchera à remettre les compteurs à zéro mais surtout, voudra engranger une quatrième victoire consécutive pour reprendre la 3e place et revenir à trois points de son adversaire du jour. Les Stambouliotes ont d’ailleurs remporté ces trois matches sans prendre de buts. Cependant je ne pense pas qu’ils parviendront à réaliser un clean-sheet face au Konyaspor qui a une des meilleures attaques du championnat turc avec quarante réalisations. Le 2e au classement reste sur une défaite chez le Trabzonspor (2-1) et un nul spectaculaire contre le Kasimpasa (4-4). Je vois le succès du Basaksehir pour ce duel avec au moins un but du Konyaspor pour une cote de 4.20 !

Pariez sur Basaksehir – Konyaspor ici !

Les autres options :

Match nul entre Villarreal et la Juventus et les deux équipes marquent (3.90)

Chelsea bat Lille 2-0 ou 3-0 (3.40)

Hull City gagne par exactement un but d’écart contre Barnsley (3.40)

Le Cremonese bat Vincenza par exactement un but d’écart (3.35)

Cote totale des cinq paris de folie : 634.33