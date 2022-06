PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 22 juin – Tennis – ATP Eastbourne

Notre pronostic : Bublik bat Millman en trois sets (3.40)

C’est un duel entre deux joueurs qui cherchent à gagner en régularité. Alexander Bublik a réalisé une très belle performance il y a deux jours en s’imposant en trois sets face à Frances Tiafoe. S’il a du mal à lancer sa saison sur herbe, ce succès pourrait bien lui donner la confiance dont il a besoin pour réaliser un beau parcours. Avec un jeu qui peut très bien s’adapter au gazon, il devrait mettre en difficulté un John Millman lui aussi en quête de réussite. L’Australien a dû passer par les qualifications à Eastbourne et n’a toujours pas perdu le moindre set, éliminant au passage Laaksonen et Korda. Des résultats encourageants mais qui seront difficile à confirmer face à un adversaire d’un autre niveau. D’autant plus que, malgré une belle qualité de revers, le quatre-vingt-sixième au classement ATP se montre encore en difficulté sur son service. Si je vois un match serré, je pense que Bublik finira par l’emporter en trois manches. Un pari de folie coté à 3.40.

