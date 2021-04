PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 23 avril - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: match nul entre Arsenal et Everton (3.65)

Etonnant que les Gunners (9e) soient autant favoris à domicile (2.07), alors qu’ils n’ont gagné que six fois sur seize à l’Emirates Stadium cette saison, alors que les Toffees voyagent très bien depuis le début de la compétition: neuf succès, trois nuls et trois défaites en quinze déplacements... et surtout un seul revers à l’extérieur en six mois, à Chelsea (2-0) ! Et l’absence d’Alexandre Lacazette, meilleur buteur d’Arsenal avec treize réalisations dont cinq lors des sept dernières rencontres, conforte le fait que les Gunners n’auront pas la tâche facile chez eux. Pour toutes ces raisons, envisager un score de parité en ouverture de la 33e journée de Premier League n’a finalement rien de vraiment fou, surtout pour une si belle cote (3.65).

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Marseille ne perd pas à Reims et Milik marque (3.00)

Cote totale pour les deux de folie : 10.95

Pariez sur Arsenal - Everton ici