PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 23 février Premier League - Angleterre

Notre pronostic : victoire de Leeds contre Southampton, les deux équipes marquent et but de Bamford (4.80 via MYMATCH)

Dans le cadre d'un match en retard de la 18e journée, le 12e et le 13e s'affrontent. Leeds alterne le bon et le moins bon depuis le début de saison. Produisant un jeu agréable, le club entraîné par Marcelo Bielsa est capable de tout. Les Peacocks restent sur deux revers de rang et voudront donc mettre fin à cette série pour tenter de retrouver la première partie de tableau. Southampton, après une entame de championnat qui laissait entrevoir de belles choses, ont accusé le coup à partir de fin décembre pour dégringoler au classement. Les Saints n'ont plus gagné en Premier League depuis le 4 janvier. C'était contre Liverpool (1-0). Une éternité donc pour un club qui affichait des ambitions plus hautes. Ce soir je les sens concéder une nouvelle défaite contre une équipe plus forte collectivement. Je vois un homme se distinguer du coté de Leeds en la personne de Patrick Bamford. L'attaquant anglais réalise une très bonne saison avec 12 buts et 5 passes décisives. Avec un jeu porté vers l'attaque je vois les hommes de Bielsa concéder au moins un but. Un MYMATCH coté à 4.80!

