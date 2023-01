PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 23 janvier - Bundesliga

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Hoffenheim et Stuttgart (3.70) !

Duel de mal classés ce soir en Bundesliga entre Hoffenheim (13ème) et Stuttgart (16ème) ! Le VFB n'a gagné que trois matches depuis le début de saison et ne possède qu'un petit point d'avance sur la zone rouge. Hoffenheim, de son côté, est plongé dans une spirale extrêmement négative : quatre défaites d'affilée, six matchs sans succès et aucune victoire dans un match officiel depuis le 18 octobre. Motif d'espoir pour les hommes d'André Breitenreiter : ils n'ont perdu aucune des sept dernières confrontations entre ces deux clubs. Banco pour un score de parité (3.70) ! Fiabilité : 33%

