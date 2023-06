PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 23 juin – Queens – ¼ de finale

Notre pronostic : Adrian Mannarino bat Alex de Minaur (2.70)

Adrian Mannarino vient sortir Taylor Fritz (8e mondial) en 1/8 de finale du Queens et les bookmakers le place outsider face à Alex de Minaur (18e) ! Etonnant quand on sait que le Français adore le gazon et qu’après une première partie de saison très moyenne il a retrouvé le goût des victoires. En cinq matches sur cette surface, il s’est imposé à quatre reprises, battu seulement en ½ finale de s’Hertogenbosch après avoir éliminé… Daniil Medvedev ! Par ailleurs, Adrian a perdu à trois reprises (sur ciment) contre l’Australien, mais il l’a dominé en deux manches (6-2/6-3) l’année dernière sur le gazon de Bois-le-Duc. Pour toutes ces raisons, envisager un succès de Mannarino face à de Minaur n’a finalement rien de vraiment fou. En revanche, si vous voulez tenter un gros coup, pourquoi ne pas jouer la victoire de « Manna » en trois manches à 4.10 ?

Fiabilité : 40 %

